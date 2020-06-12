Yasal olmayan her türlü işleme müdahale edilecek

Yeniboğaziçi Belediyesi, belediye sınırları içerisinde bulunan yasal olmayan her türlü işleme müdahale etme kararı aldığını bildirdi.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden yapılan açıklamada, en başta izinsiz yapılaşmalara “dur” demek için mücadele başlatılacağı vurgulandı.

Yeniboğaziçi Belediyesi, sınırları içerisinde bulunan konut, işyeri, tesis veya her hangi bir yapıda izinsiz ve/veya çarpık yapılaşmalar mevcut olan kişilerin belediye tarafından tespit edilerek yasal prosedür doğrultusunda işlem yapılacağını belirtti.

Açıklamada, belediyenin denetimlere başladığı ve denetimler sonucunda rahatsızlık yaratan, sağlığa aykırı olduğu saptanan herhangi bir kötü yer veya tesisin, rahatsızlık yaratan pis su sızıntısı, döküntüsü, birikintisi ve benzeri durumda bulunan yerlere yasanın belirttiği cezaların verileceği ve/veya yasal duruma kavuşturulmaları için süre verileceği belirtildi.

Belediye ayrıca belediye sınırlarında bulunan işyerlerinin izinsiz açılması veya verilen iznin koşullarına aykın olarak çalıştırılması, işyerlerinde çalışanların sağlık muayenesi koşullarına uymaması çöp, süprüntü, sanayi atıkları ve inşaat molozlarının gerekli izin alınmadan gelişigüzel atılması, dökülmesi veya depolanması, halka açık bina ve yerlerdeki helâların sağlık koşullarına uygun olmaması, konut ve işyerlerinin septiklerinin veya atık sularının denetimsiz olarak dış ortama akıtılması veya çalışma ve boşaltma izni olmadan veya belediyece saptanmış yerler dışına septik atıkların dökülmesi tespiti yapılacak yerlerle ilgili de yasal işlem yapılacağını bildirdi.

“ÖDENMEYEN SU VE VERGİLER İÇİN YASAL İŞLEM”

Yeniboğaziçi Belediyesi, ödenmemiş su ücretleri ve emlak vergilerinin tahsil edilebilmesi amacıyla da yasal işlemler başlanacağını belirterek, belediye sınırları içerisinde bulunan herkese işbirliği çağrısında bulundu.

Açıklamada, belediyenin amaçladığı en iyi hizmeti verebilmesi için halktan işbirliği yapması istenerek, karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle hizmet kalitesinin artacağına vurgu yapıldı.

KAMP-DER BÖLGESİNE YASAL İŞLEM YAPILIYOR

Yeniboğaziçi Belediyesi, belediye sınırları içerisinde Kolimbos Ormanı’nda bulunan Belediye Halk Plajı arkasındaki Salamis Kamping alanı ile ilgili olarak da uzun süredir Kamp Der Yönetimi ile sürdürdükleri uzlaşma çabalarının sonuç vermemesi nedeni ile bu alan ile ilgili olarak da yasal işlem yapılacağını belirtti.

Yeniboğaziçi Belediyesi, bu çerçevede Gazimağusa Kaymakamlığı, Çevre Koruma Dairesi, Elektrik Kurumu ve Orman Dairesi’ni işbirliği yapmaya çağırdı.

Açıklamada, Kamp-Der yönetimine Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından Salamis Kamping Tesisi ile ilgili sunulan çözüm önerilerinin bugüne kadar cevapsız ve sonuçsuz kaldığı, bu nedenle gerekli olan yasal işlemin başlayacağı belirtildi.