Yasalara aykırı inşaat mühürlendi

Yasalara aykırı inşaat mühürlendi
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Gazimağusa’da yasaya aykırı yapıldığı tespit edilen bir inşaat Gazimağusa Belediyesi tarafından mühürlenerek inşaası durduruldu.

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Gazimağusa Belediyesi’ne gelen bir şikayet üzerine İmar Birimi tarafından yapılan incelemede, belediyeye oto park alanı olarak beyan edilen zemin kattaki ortak kullanım alanının, yasal olmayan şekilde kapatılıp konuta çevirildiği tespit edildi.

Yapılan tespit ile harekete geçen Gazimağusa Belediyesi İmar Birimi ile Zabıta Birimi, söz konusu yasal olmayan yapıyı mühürleyerek inşaasını durdurdu.

Gazimağusa Belediyesi İmar Birimi Sorumlusu Sıtkı Tunceri konunun ve kentteki benzer sorunların takipçisi olacaklarını ifade etti. Gazimağusa halkının refah ve huzur içinde yaşam sürebilmesi için imar yasalarının önemine dikkat çeken Tunceri, kentsel planlamaların, yerel yönetimlerin denetimi ile kentin fiziksel gelişiminde etkin rol aldığını ifade etti.

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