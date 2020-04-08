Yaşam Ayavefe'den KKTC'ye büyük destek

KKTC’de bir çok önemli yatırımı olan ve şu anda Londra’da bulunan İş İnsanı Yaşam Ayavefe, Koronavirüs ile mücadele eden Kıbrıs Türk halkına büyük katkılar yaptı.

Ayavefe, başta hızlı test kiti, oksijen makinesi, tulum, maske, hijyen seti ve daha birçok malzemenin KKTC’ye ulaştırılmasını sağladı.

Son olarak yolcu uçağı kargosunda ve iş insanı Mete Özmerter'in özel uçağıyla getirilen tıbbi malzemelerin çok büyük bir kısmı, Sağlık Bakanlığı'na Yaşam Ayavefe tarafından KKTC Sağlık Bakanlığı’na hibe edildi.

İş İnsanı ayrıca, KKTC’de öğrenim gören Türkiye ve 3.ülke öğrencilerinin de çeşitli ihtiyaçlarını karşıladı, bunun yanısıra sivil halkın da kira yardımı ve temel ihtiyaç malzemeleri gibi bir çok konuda yanlarında oldu.

Yaşam Ayavefe bununla da kalmadı, grevde olan Büyükkonuk Belediyesi’nin 4 aydır maaş alamayan belediye çalışanlarının maaş ödemeleri için 1 aylık maaşları karşılığı nakdi ve gıda yardımında da bulundu.

KKTC’nin koronavirüs ile mücadelesine büyük katkısı olan Yaşam Ayavefe iş dünyasına da çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

“Gerek bu topraklarda doğan, gerekse rızkını bu topraklarda kazanan iş insanlarının, ileriki yıllarda, geriye dönüp baktıklarında vicdanen rahat olabilmeleri ve gelecekte bu ülkenin insanlarıyla ayni havayı, ayni güneşi paylaşabilmeleri için 'kötü gün dostu' olduklarını göstermeleri gerekmektedir. Yardım etme imkanı olan iş insanları, tereddüt etmeden ihtiyaçlı olanlara el uzatmalıdır.”