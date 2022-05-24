“Yaşam Öğrendikçe Güzel Kantara Kampı” tamamlandı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun “Yaşam Öğrendikçe Güzel Projesi" kapsamında 12-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik kamp yapıldı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun, önleme çalışmaları çerçevesinde, Lefkoşa bölgesinde yaşayan çocuklara yönelik geliştirdiği “Yaşam Öğrendikçe Güzel Projesi" çalışmaları devam ediyor. Yaşama Sporla Bağlan Derneği ve projeye destek veren uzmanlarla iş birliğinde yürütülen proje kapsamında “Çocuklar İçin Kişisel Gelişim”, “Tiyatro Sanatı”, ’’Kişisel Hijyen’’, “Spor Bilinci”, “Doğa Sevgisi’’ gibi etkinlikler yapıldı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun destek programında bulunan 12-14 yaş grubundaki çocuklara arkadaşlık duygularını üst düzeye çıkararak daha kaliteli zaman geçirmelerine, başta kişisel gelişim ve spor olmak üzere her yönüyle gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla planlanan Kantara Kampı, Başbakanlık, Gençlik Dairesi, Girne Belediyesi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Dome, İntergaz, Yaşama Sporla Bağlan Derneği ve gönüllü destek veren uzmanların iş birliğinde düzenlendi. Yaşama Sporla Bağlan Derneği yöneticileri Umut Madenoğlu, stajyer ve kamp liderleri eşliğinde başlayan kamp, pazar günü tamamlandı.

- Hatipoğlu: “Dolu dolu bir etkinlik program geçirdik”

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, önleme çalışmaları çerçevesinde, çocuklara yönelik olarak geliştirdiği “Yaşam Öğrendikçe Güzel Projesi" çalışmalarının başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Yaşama Sporla Bağlan Derneği ile iş birliğinde düzenlenen üç günlük Yaşam Öğrendikçe Güzel Kampı’nda, çocukların sosyal ve psikolojik gelişimine katkı sağlayacak dolu dolu bir etkinlik program geçirdiklerini anlatan Hatipoğlu, proje kapsamında destek verdikleri çocukların her geçen gün daha iyi bir noktaya gelmekte olduklarına işaret etti.

Hatipoğlu, proje kapsamında Gençlik Dairesi, Girne Belediyesi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Dome ve İntergaz iş birliğinde önleme çalışmalarının devam edileceğini belirtti.

Hatipoğlu, Yaşam Öğrendikçe Güzel Kampı’nı yürüten Umut Madenoğlu ile kampa gönüllü destek veren Klinik Psikolog Safiye Taçoy, İyileşme Danışmanları Feyza Süral, Tahir Casun, Klinik Plates ve Fizyoterapist Jennet Achylosa, Hemşire İrem Özdemir, Tiyatro Sanatçısı ve Masal Terapisti Suzan Polat, ve gönüllü kamp liderleri Rabia Nur Umut, Sena Acay, Hilal Yeşilsu, Rukiye Keskin, Sıla Şahin, Cem Ali Yılmaz, Burcu Ellidört, Kürşat Murat Öztürk, Dervişe Çankaya, Zeynep Pervin Özcaner ve Rojda Akay’a teşekkürlerini sundu.