Yaşlı bakım evinde rahatsızlandı, hayatını kaybetti

Yıldırım’da sakin İlmiye Birşen (K-61), Sınırüstü’nde kalmakta olduğu yaşlı bakım evinde rahatsızlanarak, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, Birşen, dün akşam saatlerinde kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.