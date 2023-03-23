Yaşlı Bakım Sektöründe Yatırım İhtiyaçları ve Teşvikler konulu seminer düzenlendi. Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen Yaşlı Hakları Hareketi Projesi kapsamında internet üzerinden (Webinar) düzenlenen ve 60 kişinin katıldığı seminerde, Dr. Alper Tunga Demirarslan, Prof. Dr. Feray Gökdoğan ve Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins konuşma yaptı.

-Demirarslan

Dr. Alper Tunga Demirarslan, yaşlı bakım sektöründeki yatırım ihtiyaçlarını değerlendirerek, yaşlıların kendi evlerinde yaşamaya, 7/24 profesyonel bakıma, kişiselleştirilmiş beslenmeye, sıcak iklime ve aktivitelere ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Almanya, Türkiye ve Bileşik Krallıktan örnekler vererek, 6,5 milyon yaşlı nüfusu bulunan Türkiye’de bakımevi sayısının sadece 400 olduğunu ifade eden Demirarslan, Türkiye’de bakımevi sayısının hala yetersiz olduğunu ancak devlet tarafından sağlanan maddi desteğin önemli ölçüde arttığını söyledi.

- Gökdoğan

Prof. Dr. Feray Gökdoğan ise konuşmasında yaşlılığın demografik dönüşümünden bahsetti.

Yaşlı nüfusun artışının genel nüfus artışına göre daha hızlı olduğunu ve gelişmekte olan ülkelerde bu hızın yüzde 250 olduğunu ifade eden Gökdoğan, bu alanlara yapılacak olan yatırımların acil ve önemli olduğunu belirtti.

Feray Gökdoğan, bu hızlı artışın, sağlık harcamalarını ve emeklilik sistemlerini olumsuz yönde etkilediğini, işgücü piyasasının, istihdam ve sürdürülebilir gelişimin de bundan olumsuz etkilendiğini söyledi.

-Jenkins

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşlı bakımının mevcut durumunu aktararak, toplumsal değişimler, nüfus artışı, yasal düzenlemelere dair eksiklikler ve ailelerin evde bakıma dair yaşadığı mağduriyetlerden bahsetti.

Jenkins, hizmet veren bakıcıların genellikle eğitimsiz olduğuna dikkat çekerek, son 1 yılda 2 bakımevinin kapandığını da dile getirdi.

KKTC'de sadece 6 bakımevinin bulunduğunu ve var olan bakımevlerinin ise, yaşlı bakımına uygun olmadığını, personel sayı ve niteliğinin yeterli olmadığını ifade eden Hatice Jenkins, yaşlı bakımı konusunda hem devletlerin hem de bireylerin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Jenkins, bireylerin kendi yaşlılıklarını planlamak ve maddi kaynak ayırmak, devletlerin ise, yasal ve kurumsal ortamın gelişimini sağlayacak çalışmalar yapmak, yatırımlar için mali kaynaklar yaratmak, personel eğitimi ve organizasyonu konularında sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Yaptıkları araştırma sonucuna işaret eden Hatice Jenkins’in paylaşımına göre, ankete katılanların yüzde 85’i bakımevi hizmetlerini yetersiz buluyor ancak bakımevlerinin istenilen standartlarda olması halinde yüzde 82’si yaşlısını bakımevinde baktırmak isteyeceğini ifade ediyor.