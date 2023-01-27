Yaşlı Hakları Derneği yaşlılara yönelik eğitim düzenliyor

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, yaşlılara yönelik, çocuklara ve gençlere çevre danışmanları olmaları için eğitim düzenliyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, derneğin yürüttüğü toplumlar arası ve nesiller arası bir proje olan “ECOAGE”in kapsamı, “Kıbrıs'ta ekolojik bir yaşama yönelik nesiller arası dayanışmayı” içeriyor. Tarihi ve sürdürülebilir Kıbrıs uygulamalarına dair bilgilerin nesilden nesile aktarılacağı program için kayıt alınmaya başlandı.

ECOAGE projesi; Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ve Norveç Hibeleri 2014-2021 aracılığıyla İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç tarafından finanse edilen Kıbrıs Aktif Vatandaşlar Fonu programı kapsamındaki bir hibeden yararlanıyor. Proje, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, Kıbrıs Gençliği Güçlendirme Vakfı ve Norveç Üniversite Koleji (HGUt) tarafından yürütülüyor.

Proje, yaşlı yetişkinlerin mentorluk konusundaki bilgi ve uygulamaya yönelik becerilerini geliştirmeyi, güvenlerini ve yararlılık duygularını artırmayı amaçlarken, ayrıca sosyal aktivitelerini artırmayı, sosyal izolasyonlarını ve yalnızlıklarını da azaltmayı amaçlıyor. Bu kapsamda eski ve çevre dostu uygulamaların genç nesiller tarafından benimsenip günlük hayatlarında kullanılmasını ve yaşlı girişimciliğin desteklenmesini hedefliyor.

Dernek açıklamasına göre program, Kıbrıs'ta yaşayan 60 yaş üstü sağlıklı yetişkinlere açık olup, atölye çalışmaları ve topluluklar arası geziler içerecek.

Şubat ayı çalıştayına veya gelecekteki etkinliklere kayıt yaptırmak isteyenlerin; Proje Görev Lideri Şirin Özkaynak ile 0542 888 3010 numaralı telefondan veya info@yaslihaklariveruhsagligi.org e-posta adresinden iletişime geçebilecekleri; ECOAGE projesi hakkında daha fazla bilginin www.ecoageeu.com adresinden alınabileceği kaydedildi.