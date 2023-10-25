Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği tarafından uygulanan, Yaşlı Hakları Hareketi Projesi kapanış etkinliği yapıldı.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte yaptığı konuşmasında Dernek Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins, son 2 yılda yaşlı haklarını savunarak, oldukça farkındalık yarattıklarını, 15 üye ile kurulan derneğin bugün 216 üyeye sahip olduğunu ifade etti. Jenkins, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de hızla yükselen yaşlı nüfusuyla ilgili olarak yapılacak çalışmaların oldukça önem arz ettiğini bildirdi.

Proje Koordinatörü Dr. Hem. Ayşe Aydındoğmuş ise proje faaliyetlerine yönelik sunum yaparak, huzurevleri ve bakımevlerine dair yerel yasal metnin oluşturulmasının ve ilk onayının alınmasının oldukça önemli olduğunu bildirdi. Aydındoğmuş, proje kapsamında yaşlı bakımına dair toplam 6 seminer ile 265 kişinin eğitildiğini, Antalya ve "Kıbrıs Cumhuriyeti"ndeki bakımevlerine 2 çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini, yaşlı bakımı ve bakımevi yönetimine dair verilen eğitimler kapsamında, toplam 40 bakıcı ve 6 bakımevi sahibi/yöneticisinin eğitildiğini ifade etti.

Ardından, Avrupa Komisyonu Program Müdürü Florin Mihai Stoleru konuşma yaparak, 2006-2023 yılları arasında Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Avrupa Birliği Yardım Programı kapsamındaki projelere 688 milyon euro tahsis edildiğini aktardı. Yaşlı bireylerin Kıbrıs Türk toplumdaki önemine ve hassasiyetine değinen Stoleru, projenin yaşlılara yardım etme yönündeki elzem bir ihtiyacı karşıladığını ve Avrupa Birliği’nin tamamen desteklediği bu hedefe ulaşmada projenin önemli katkı sağladığını düşündüğünü ifade etti.

Son olarak Dernek Başkanı Prof. Jenkins, taslak yerel yasal mevzuatın ivedilikle onaylanmasının önemine vurgu yaparak, Avrupa Komisyonu’na ve projeye katkısı olan herkese teşekkür etti, Proje Koordinatörü Aydındoğmuş’a ve proje gönüllüsü Şirin Özkaynak’a teşekkür belgelerini takdim etti.