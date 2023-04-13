Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yaşlı Hakları Hareketi Projesi kapsamında fon geliştirme eğitimi yapıldı.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre eğitim, 11 Mart ve 8 Nisan 2023 tarihlerinde düzenledi.

Cemil Hafız tarafından dernek üyelerine yönelik verilen fon geliştirme eğitimi, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği tarafından uygulanan Yaşlı Hakları Hareketi Projesi çerçevesinde yapıldı.

Eğitimin ilk gününde, fon geliştirmeye dair genel bilgiler, hedef kitle, ürün ve kanallar, fon geliştirme yöntemleri ve yapısına dair konular anlatılırken; ikinci gününde fon geliştirme stratejileri ve bu stratejilerin nasıl uygulanabileceğine ilişkin konular ele alındı. Ayrıca, katılımcılar iki çalışma grubuna ayrılarak derneğin bir yıllık fon toplama stratejisini de hazırladı.