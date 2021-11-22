Yaşlı Hakları Hareketi Projesine başlandı.

Yaşlıların hayat kalitesini arttırmayı hedefleyen Yaşlı Hakları Hareketi Projesi’ne başlandı.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği altında yürütülen projenin koordinatörü Ayşe Aydındoğmuş yaptığı açıklamada iki yıllık projeye 11 Kasım’da başlandığını, projenin amacının yaşlıların haklarını korumak ve yaşam kalitelerini arttırmak olduğunu ifade etti.

Aydındoğmuş, yaşlı hakları hakkında farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar, bakım veren aileler, bu alanda çalışan bakıcılar ve bakımevi yöneticileri için eğitimler düzenleneceğini, başka ülkelerin bakımevi yasalarını ve bakımevlerini inceleyip, ülkede de ilgili yasasının çıkmasına yardımcı olmaya çalışacaklarını ifade etti.

Eğitim programlarının bakım verenlere ve bakımevi yöneticilerine yönelik olmak üzere iki ayrı kategoride verileceğini ifade eden Aydındoğmuş, bakım verenlere yönelik 3 günlük eğitim programının, yaşlı aileleri ve bakıcılar başta olmak üzere halka açık bir program olacağını, bu eğitimlerin 2 farklı yerde verileceğini ifade etti.

“Bakımevi yöneticilerine yönelik iki günlük eğitimlerde ise bakımevlerine yönelik idari ve finansal becerilerle ilgili eğitim verileceğini anlatan Aydındoğmuş, bu eğitimin hem bakımevi yöneticilerine hem de bu alana yatırım yapmak isteyen yatırımcılara fayda sağlayacak nitelikte olacağını kaydetti.