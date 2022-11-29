“Yaşlılara Yönelik Kamu Politikaları” konulu seminer yapıldı

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, “Yaşlılara Yönelik Kamu Politikaları” konulu seminer düzenledi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Konferans Salonu’nda yer alan seminerin, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII hibe programı kapsamında finanse edilen ve Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği tarafından yürütülen Yaşlı Hakları Hareketi Projesi kapsamında düzenlendiği kaydedildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, seminere konuşmacı olarak Prof. Dr. Feray Gökdoğan katıldı.

Dr. Feray Gökdoğan, tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ın kuzeyinde de yaşlı nüfusun gittikçe arttığını ve toplam nüfusun yüzde 13’ü gibi yüksek bir rakama ulaştığı halde yaşlılara yönelik kamu politikaların hâlâ geliştirilmediğini ifade etti.

Dünyadan farklı iyi uygulamalara değinen ve örnekler veren, Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırmalarına atıfta bulunan Prof. Dr. Gökdoğan konuşmasında “yaşlı nüfusun sağlık, sosyal hizmet ve bakımı, özellikle sosyal güvenlik ve sağlığa ilişkin gereksinimlerinin karşılanmasının maliyet boyutunun çoğu diğer ülkelerdeki gibi Kıbrıs’ın kuzeyinde de yakın bir tarihte karşılaşacağımız en önemli ekonomik ve sosyal sorunlardan biri olacaktır” diyerek sorunun ciddiyetine dikkat çekti.

Türkiye'deki yaşlı nüfusa yönelik çeşitli projelerden ve politikalardan bahseden Prof. Dr. Gökdoğan, “Gelişmiş veya gelişmekte olan birçok ülkenin yaşlı bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için tıbbi, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda hazırlık yapılması gerekmektedir” diyerek, yaşlanan nüfusun yakın bir gelecekte yaratacağı toplumsal ve ekonomik kriz için de hazırlık yapmanın önemine işaret etti.

Prof. Dr. Feray Gökdoğan, konuşmasından sonra katılımcıların sorularını da cevaplandırdı.