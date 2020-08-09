Polis, Girne Marina’da Barbaros Özkaptan’a ait yat içerisinde hırsızlık meydana geldiğini bildirdi.

Açıklamada, Girne’de, geçen Perşembe günü Girne Marina içerisinde bulunan Barbaros Özkaptan’a ait ikametgah olarak kullanılan yatın kabin giriş kapısı açılarak içerisinden toplam değerleri 84 bin 269TL olan 2 adet profesyonel balıkçı oltası, 2 adet su altı ve su üstü aksiyon kamerası ve aparatı, 1 adet erkek kol saati, 2 şişe içki ve 2 bin 320 ABD Doları nakit para çalındığı kaydedildi.

Yapılan ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen T.B (E-20), S.A (E-20), K.B (E-20) ve V.U’nun (K-21) tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



GAZİMAĞUSA’DA DARP…

Öte yandan, dün Gazimağusa’da A.A (E-28), ikametgah içerisinde aralarında çıkan tartışma sonucunda Arslan Kurbanov’u yüzüne ve başına elleri ile yumruk vurarak darp etti.

Kurbanov’un elmacık kemiğinin kırıldığı belirtilen açıklamada, A.A’nın tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

100 TORBA SAMAN YANDI

Alayköyde dün çıkan yangında 100 torba vigo samanın tamamen yandığı belirtildi.

Yangının; Osman Nuri’nin kullanımında bulunan traktör ile tarla içerisindeki biçilmiş vigoları yürüyen saman öğütme makinesi ile öğüttüğü sırada römork içerisindeki öğütülmüş vigo samanları üzerine muhtemelen ısınmış metal parçalarının temas etmesi neticesinde meydana geldiği kaydedildi.

İNÖNÜ-VADİLİ ANAYOLU ÜZERİNDE YANGIN

Öte yandan, İnönü-Vadili anayolu 1. kilometresi üzerinde, dün, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken; yangın sonucunda çeşitli şahıslara ait yaklaşık 112 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar tamamen ve 3 adet dut ve 10 adet okaliptüs ağacı ise kısmen yanarak zarar gördü.

Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.