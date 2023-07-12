Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede görüşülmesine devam edildi

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugünkü toplantısında Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam etti.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplanan komite, gündeminde bulunan “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve maddeler üzerinde görüşmeyi sürdürdü.

Komite, bahse konu yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı ve Personel Dairesi'nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulundular.

Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan katıldı. Toplantıda ayrıca CTP Milletvekili Ceyhun Birinci ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da yer aldı.