“Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasa Tasarısı” komitede görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite gündeminde bulunan “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele alarak maddeler üzerinde görüşmeye devam etti. Komite, yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında sürdürecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Tıp-İş, KTAMS, Kamu-Sen, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Kamu-İş’den yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşlerini aktardı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Ahmet Savaşan katıldı. Toplantıda ayrıca CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de yer aldı.