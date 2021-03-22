Yayın Yüksek Kurulu Başkanlığı'na Feyzi Hansel seçildi

Yayın Yüksek Kurulu, 11'inci dönem başkan ve başkan yardımcısını seçti. Yayın Yüksek Kurulu Başkanlığına Feyzi Hansel, Başkan Yardımcılığına Mert Özdağ seçildi.
Yayın Yüksek Kurulu'ndaki 9 üyeden 8'i Cumhuriyet Meclisi, 1 üye de Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.
Yeni dönemde, Emir Ersoy, Feyzi Hansel, Yasemin Tanpınar, Şahap Tokatlı Ulusal Birlik Partisi, Direnç Civa Akgün ile Mert Özdağ Cumhuriyetçi Türk Partisi, Ali Fahrioğlu ile Kemal Akkan Batman Halkın Partisi ve Adnan Işıman ise Cumhurbaşkanı temsilcisi olarak görev yapacak.