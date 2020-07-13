Yayın Yüksek Kurulu bütçesi görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Yayın Yüksek Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” görüşülüyor.

“Yayın Yüksek Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”na ilişkin raporu, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun okudu.

Milletvekilleri YYK bütçesiyle ilgili konuşmalarında yayıncılık yanında pandemi, ekonomi, polis, emirname ve akaryakıt zammı gibi güncel konularda da değerlendirmelerde bulundu.

ÖZYİĞİT: “FARKLI GÖRÜŞLERE SAYGI DUYULMALI”

İlk sözü alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YYK’nın Türkiye’deki RTÜK’ün Kıbrıs’a uyarlanması hali olduğunu savundu.

Son dönemde bir televizyonun kapatıldığını, hükümet ve YYK’nın buna yönelik hiçbir çaba göstermediğini söyleyen Özyiğit, “Hangi yayın kuruluşu olursa olsun farklı görüşlere saygı duymamız ve takdiri kamuoyuna bırakmamız gerekir” dedi.

Özyiğit, halkın haber alma özgürlüğü bulunduğunu söyleyerek, halkın ne derece doğru haber alabildiğini sorguladı.

Kuzeyden Güney Kıbrıs’a geçen beş kişiye Güney’de COVID-19 tanısı konduğunu söyleyen Özyiğit, bu kişilerin temas kurduğu herkesin tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

Epidemiyolojik raporun henüz Cumhurbaşkanı’na ulaşmadığını kaydeden Özyiğit, Sağlık Bakanı’nın raporu neden sunmadığını sordu.

İnsan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine değinen Özyiğit, yapılması gerekenin “yukarıdakileri tespit etmek” olduğunu, kaynağın kurutulması gerektiğini belirtti.

Polisin mültecilere ateş açmasını eleştiren Özyiğit, “Bu ülkemiz adına bir utanç” dedi.

Özyiğit, Dereboyu’nda polis şiddetine yönelik suçlamalar bulunduğunu, konunun araştırılması gerektiğini söyledi.

DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın özel jet konusunda polis raporunu Meclis kürsüsünden okuduğunu söyleyen Özyiğit, bu raporla ilgili sürecin hangi aşamada olduğunu sordu.

Pandemi hastanesi ile ilgili son durumun ne olduğunu soran Özyiğit, karantinasız girişlerin ısrarla savunulduğunu, ülke kategorilerinin DSÖ verilerine göre belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Özyiğit, “Önlemleri bırakan hükümettir, vatandaş değil. Tehlike geçmedi, hükümet önlemlerin uymasına öncülük etmelidir” dedi.

İskele Gazimağusa Yeniboğaziçi Emirnamesi’ne de değinen Özyiğit, 15 Ocak günü hükümetin emirnameyi uzattığını, sürenin iki gün sonra dolacağını, durumun ne olacağını sordu.

ARIKLI: “YYK ASLİ GÖREVİNİ YAPMIYOR”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, YYK’nın asli görevini ifa etmediğini söyledi.

Arıklı, bir televizyonun yayınlarının durdurulması konusuna değinerek, bu konuda ne yapıldığını sordu.

Lisansı olmadığı gerekçesiyle yayını durdurulan televizyon kanalına ilişkin YYK’nın lisansın olduğunu açıkladığını söyleyen Arıklı, kanalda sarf edilen sözlerle ilgili de Türkiye’de takipsizlik kararı verildiğini belirtti.

Arıklı, YYK görevini yapmadığı için bu bütçeye “hayır oyu” vereceklerini açıkladı.

Polis ile ilgili şiddet olaylarının son dönemde yeniden gündeme geldiğini, bunlarla ilgili soruşturma açıldığının söylendiğini belirten Arıklı, soruşturma açıldıktan sonra ne olduğunu sordu.

Arıklı, “Bu olayların üzerine gitmez, bunları yapan polisleri cezalandırmazsak arkası gelecek” dedi.

Göçmenlere ateş edilmesi olayını eleştiren Arıklı, kamuoyu vicdanının sustuğunu görmekten üzüntü duyduklarını söyledi.

Üç gün sonra emirnamenin biteceğini, ne yapılacağını soran Arıklı, özel jet olayında detaylı polis raporunun ne olduğunu sordu.

Polis Genel Müdürü’ne detaylı polis raporunu detaylı açıklama çağrısında bulunan Erhan Arıklı, ne olup bittiğini halkın bilme hakkı olduğunu söyledi.

Hayat pahalılığı oranının “komik bir rakam olduğunu” savunan Arıklı, Fransa’da tatil yapmanın hâlâ sepet içinde bulunup bulunmadığını, sepetin ne zaman değiştirileceğini sordu.

Hükümete çarşı, pazar ve marketlerdeki fiyatları kontrol etme çağrısında bulunan Arıklı, akaryakıt zammına da değindi ve hükümetin, zam yaparak Fiyat İstikrar Fonu’na para aktarma peşinde olduğunu savundu; “Hani Türkiye’den gelecek para ne oldu?” diye sordu.

AMCAOĞLU: “FİF’İ 37 KURUŞLA MI İHYA EDECEĞİZ?”

Konuşmacıları yanıtlayan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, niyetlerinin akaryakıta zam yaparak Fiyat İstikrar Fonu’nu (FİF) ihya etmek olmadığını, bir yılda toplamda sadece 37 kuruş zam yapıldığını söyledi.

FİF’in 8 buçuk milyon zararı üstlendiğini söyleyen Amcaoğlu, “37 kuruş zam yaparak mı FİF’i ihya edeceğiz?” diye sordu.

Protokolle ilgili yaklaşık 81 milyon TL’lik ilk diliminin hesaplara yattığını belirten Amcaoğlu, ayrıntıları aktardı.

Amcaoğlu, enflasyon sepeti konusunda kendisinin de şikayetleri olduğunu, Avrupa Birliği uzmanları ile birlikte çalışma yapıldığını, o normların dikkate alındığını, çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ATAOĞLU: “YENİCEKÖY POLİS OKULU PANDEMİ HASTANESİ OLSUN”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, YYK çalışmalarına göz atıldığında, üzerlerine düşen vazifeyi bilmelerine rağmen görevlerini yerine getiremediklerini ya da kamuoyuyla paylaşmadıklarını söyledi.

Esnaf ve turizm sektörünün açılımına değinen Ataoğlu, pandemi hastanesi sıkıntıları olduğunu belirtti.

Yeniceköy Polis Okulu’nun boşta olduğunu, burada bir pandemi merkezi oluşturulabileceğini belirten Ataoğlu, kısa sürede bu yönde çalışma yapılabileceğini kaydetti.

İskele Gazimağusa Yeniboğaziçi Emirnamesi’nin 15 Temmuz’da son günü olduğunu söyleyen Ataoğlu, sürenin dolmasıyla ne yapılacağını sordu.

Özel jet olayıyla ilgili hükümetten de serzenişler oluşmaya başladığını, bakanın kim olduğuna yönelik tartışmaların gündeme geldiğini söyleyen Ataoğlu, bu konudaki polis raporunun kısa sürede sonuçlandırılması ve kamuoyuna bilgi verilmesi gerektiğini belirtti.

Ataoğlu, pandemi sonrası açılımla ilgili beklenenin olmadığını, ayrıca Güneyin sınırlarla ilgili sorun yarattığını söyleyerek, turizmci ve esnafın sıkıntıda olduğunu kaydetti.

ERHÜRMAN: “KENDİ YAYIN PLATFORMUMUZU OLUŞTURMALIYIZ”

Daha sonra söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, uyduya çıkmayla özel televizyonların başka ülkelere de sesini duyurabildiğini ancak ülkede durumun farklı olduğunu, uyduya çıkılmadığı hallerde kendi ülkemizde de televizyon kanalının sesini duyuramadığını belirtti.

Bu koşullarda yayın yapan yayın kuruluşlarının Türk hukukuna uymak zorunda olduğunu, buna uymadıkları takdirde uydudan çıkarıldıklarını ve faaliyetlerine devam edemediklerini belirten Erhürman, “Diyalog TV’ye bir yaptırım tabii oldu ve KKTC’de de izlenilirliğini yitirdi. Bunun çözümü için kendi yayın platformumuzu oluşturmamız gerekiyor” dedi.

Siyasi partilerin sürekli kamunun şişkin olduğunu söylediğini, bunu önlemek için bazı tedbirler alındığını, kamuoyunda “Göç Yasası” olarak bilinen yasanın da bu çerçevede çıkarıldığını söyleyen Erhürman, maaşlar düşerse kamunun tercih edilmeyeceğinin umut edildiğini ancak esas tercih sebebinin maaş değil güvence olduğunu, dolayısıyla kamunun tercih edilmeye devam edildiğini söyledi.

“ESAS FORMÜL ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞMAYI GÜVENCELİ HALE GETİRMEK… PANDEMİ İLE HÜKÜMET ÖZELE SAHİP ÇIKMAYACAĞINI GÖSTERDİ”

Esas formülün özel sektörde çalışmayı güvenceli hale getirmek olduğunu dile getiren Erhürman, pandemi ile devletin özel sektöre sahip çıkmayacağını gösterdiğini söyledi.

Erhürman, turizm çalışanlarına da destek verilmesi çağrısında bulunduklarını, bu sektörde yüzde 20 KKTC’li çalışan olduğunu, bunun daha da düşme riski bulunduğunu söyleyerek, turizm sektöründe işten durdurmalar başladığını, otel sahiplerinin devlete olan borçlarına bakılmaksızın çalışana destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu yapılanların halkın kamuya yönlenmesine yol açacağını, bundan da kimsenin şikâyet etmemesi gerektiğini ileri süren Erhüman, hükümetin özele sahip çıkmadığını savundu.

Vakıflar münhaline de değinen Erhürman, “Mülakatta insanlara hal hatır sordunuz. 435 kişiye Anayasa ve Vakıflar mevzuatı ezberletip, bir tek soru sormadınız” dedi.

Erhürman, “İçerideki geçiciler işe alınacaksaydı neden dışa açtığınız münhali?” diye de sordu.

Meclis’in tatile girmediğini, tatilin yasa gücünde kararnamelerin getirilmesi için kısaltıldığını söyleyen Erhürman, “Buna rağmen yasa gücünde kararnameler Meclis’e gelmiyor, yenileri çıkarılıyor. Sizi nasıl denetleyeceğiz?” dedi.

Dünyada akaryakıt fiyatları arttıkça ülkede de zam yapıldığını söyleyen Erhürman, zam yapılmadığını ama FİF oranının arttığını belirtti.

Erhürman, geçici öğretmen alımı konusunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Epidemiyolojik rapor konusundaki tartışmalara değinen Erhürman, koordinasyonun sağlanması ve raporun Güney Kıbrıs’a sunulması gerektiğini belirtti. Sağlık Bakanı Pilli’nin geçen hafta raporu bugün Meclis’e sunacağını söylediğini dile getiren Erhürman, “Hani rapor nerede?” diye sordu.

Erhürman, bunun devletin itibarını harcadığını iddia etti.

Emirname konusuna değinen Erhürman, bu konuda ne yapılacağını sordu.

Mültecilere ateş açılması olayıyla ilgili polisin açıklamalarını değerlendiren Erhürman, yapılacak açıklamanın net olması gerektiğini söyleyerek, Başbakanın bu konuda neden bir açıklama yapmadığını sordu. Erhürman, bu olayların araştırılması gerektiğini belirtti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, özel jet krizi konusunda polis raporunun beklendiğini, raporu beklerken hükümet milletvekili bir kişinin de konunun bir tek bakanın meselesi değil beş bakanın sorumlu olduğunu açıkladığını söyleyerek, raporun bir an önce hazırlanıp açıklanmasını istedi