Yayıncılıkta DVBT dönemi başladı

Yayın Yüksek Kurulu, bugünden itibaren analog TV yayınlarının sonlandırılarak, daha kaliteli görüntü ve ses alışı sağlayan Sayısal TV Yayıncılığı’na (DVB-T) geçildiğini duyurdu.

YYK açıklamasında, “Yayın Yüksek Kurulu tarafından, 31 Mart 2019 tarihi itibariyle sonlandırılacağı duyurulan Analog TV yayınları bugünden itibaren teknolojik ömrünü tamamlayarak son bulmuş oldu. Bundan böyle kullanıcılar, yerli televizyon kanallarını 2009 yılından bu yana test yayınları ile başlayıp devam eden Karasal Sayısal Yayıncılık üzerinden UHF Bandı Kanal 44 ve kanal 41 üzerinden alacaklardır. Televizyonunda DVB-T alıcısı olan izleyiciler doğrudan, bu tür bir alıcısı bulunmayan televizyonlara sahip izleyiciler ise DVB-T yayınlarını alan alıcı cihazlar kullanarak izleyebileceklerdir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu çerçevede bölgesel olarak analog TV yayını yapan üniversitelerin de, yerel TV olarak sadece rektörlüklerinin bulunduğu ilçelerde yayınlarını sürdürecek şekilde Selvili Tepe ve Sinan Dağı’ndaki (Kantara) vericilerini rektörlüklerinin bulunduğu ilçelere taşıyacakları kaydedildi.