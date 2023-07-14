Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği yaz kampları Kantara Gençlik Kampı'nda devam ediyor.

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, konuyla ilgili açıklamasında, kampta, Sportif, Kültürel ve Eğitici aktivitelerle dolu bir haftayı tamamlayan gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak takım ruhuyla ve yeni arkadaşlar edinerek zaman geçirdiklerini kaydetti.

Kantara Gençlik Kampının gençler açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Özsaygın, marka haline gelen kampın eksiklerini gidermek ve yeni oyun alanları yaratmak adına bakanlık olarak çalışma yaptıklarını söyledi.

Özsaygın, kampların toplamda on dönem süreceğini ifade ederek, yaz kamplarının gerçekleşmesi için emek veren daire personeline, eğitim şeflerine ve liderlere emekleri için teşekkür etti.