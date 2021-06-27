Yaz tatili öncesi son toplantı

Meclis Genel Kurulu, 4. Dönem 4. Yasama Yılı’nın son toplantısını yarın yapacak ve tatile girecek.
Genel Kurul, 5. Yasama Yılı’nın başlayacağı 1 Ekim 2021 gününe kadar sürecek tatil döneminde, çağrı yapılması halinde olağanüstü birleşimler yapabilecek.
Genel Kurul’un diğer gündem maddeleri ise şunlar:
“Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi, Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı, Emeklilik (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi.”