YDP, Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

Yeniden Doğuş Partisi, örtülü ödeneğin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile yarın (Pazartesi) saat 11 de Anayasa Mahkemesine dava açıyor.

Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz yaptığı açıklamada, örtülü ödenek konusunun siyasette kanayan bir yara haline geldiğini, örtülü ödeneği kaldıracağı iddiası ile oy toplayanların, seçildikten sonra bu ödeneği tepe tepe kullandığını, bu durumun siyasete ve siyasetçiye güveni sarstığını söyledi.

Büyükyılmaz sözlerine şöyle devam etti; "Bize göre örtülü ödenek, bizim Anayasamıza aykırıdır. Anayasa Meclisin çıkardığı bütçenin Sayıştay denetimine tabi olduğunu söyler. Oysa Cumhurbaşkanının örtülü ödeneği Sayıştay denetiminden uzak tutulmuştur. Yurt dışında olan Genel Başkanımızın talimatı ile partimiz hukukçuları gereken çalışmayı bitirmiştir. Genel Başkan Yardımcımız Avukat Enver Öztürk yarın saat 11 de beraberindeki bir heyetle Anayasa Mahkemesine davayı açacak, ardından bir basın açıklaması yaparak kamuoyuna detaylı bilgileri verecektir. Basın yayın organlarımızın değerli temsilcilerini yarın saat 11 de Anayasa Mahkemesine bekliyoruz..."