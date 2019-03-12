YDP, Arteri'i Milli Birlik Şöleni’ne davet etti

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek, 17 Mart Pazar günü İskele’de yapacakları Milli Birlik Şöleni’ne davet etti.

Ziyarette Parti Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, Gazimağusa İlçe Başkanı Mehdi Uysal ve Genel Sekreter Yardımcıları yer aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz ve diğer parti yetkililerinin ziyaretinden dolayı memnuniyetini ifade etti.

YDP’nin seçimlerde kendisini desteleyen bir parti olduğunu ifade eden Arter, beraber çıktıkları yolda sürekli istişare ederek hem Mağusa hem ülkeye ne kadar daha güzellikler katabilecekleri konusunu da konuşacaklarını söyledi.

Milli Birlik Şöleni daveti için teşekkür eden Arter, insanların bir araya gelmesinin hem bir ihtiyaç, hem de değerlerin devamı için çok anlamlı olduğunu ifade etti.

BÜYÜKYILMAZ

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz ise 17 Mart Pazar günü İskele’de Milli Birlik Şöleni düzenleyeceklerini ifade ederek, Başkan İsmail Arter’i de aralarında görmek istediklerini söyledi.

İlçe Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcıları ile birlikte şölene davet etmek için Başkan İsmail Arter’e bir nezaket ziyaretinde bulunduklarını söyleyen Büyükyılmaz, şölenin esas amacının KKTC’de sarsıntıya uğrayan milli birliği bir araya getirmek düşüncesi olduğunu, bu düşüncede olan bütün kardeşlerini şölene beklediklerini belirtti.