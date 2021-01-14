YDP'de Başkanlık Divanı yeniden oluştu

İlçe Kongreleri döneminde görevlerinden alınan Yeniden Doğuş Partisi Başkanlık Divanı yeniden oluştu.

Genel Başkan Erhan Arıklı tarafından atanan ve Genel Başkan Yardımcısı sıfatını da taşıyan yeni Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu;

Turan Büyükyılmaz

Enver Öztürk

Bülent Kaya

Mehmet Tunçtürk

Mehmet Özgardaş

Ahmet Yönlüer

Ali Koruk

Prof. Dr. Zehra Önder

Prof. Dr. Agah Gümüş

Azer Özkan

Dr. Başak Tekerek

YDP Başkanlık Divanı üyeleri, 17 Nisanda yapılacak olan Olağan Kongreye kadar görevlerine devam edecekler.