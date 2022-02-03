YDP'de Yüksek İstişare Kurulu üyeleri yeniden belirlendi

Yeniden Doğuş Partisi, parti içi reorganize çalışmaları kapsamında Yüksek İstişare Kurulu üyelerini de yeniden belirledi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Genel Başkan Erhan Arıklı şunları söyledi; “Yüksek İstişare Kurulu Partimizin önemli organlarından birisi. Bu seçimlerde çok genç bir ekiple yarıştık. Bize göre en önemli kazancımız da bu gençler oldu. Bu gençleri yetiştirip, bayrağı onlara teslim etme arzumuz var. İstişare Kurulumuzu oluştururken, bu gençlere ağırlık verdik. Aralarına tecrübeli ağabeyleri serpiştirdik. Önümüzde bir de yerel seçim var. 28 Belediyenin tamamında aday göstereceğiz. Bu gençlerimiz bir de yerel seçim tecrübesi kazanacak. YDP yi geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

Buna göre yeni Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluşuyor;