YDP'den Akıncı'nın açıklamalarına eleştiri

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili sözlerini eleştirerek, Akıncı’nın açıklamasının dostarı üzdüğünü, düşmanları sevindirdiğini öne sürdü.

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz yaptığı yazılı açıklamada,”Türkiye’nin Suriye'de bölücü terör odaklarına karşı yürüttüğü askeri harekatın, Türk ve Türkiye düşmanı çevrelerce kınandığını ve protesto edildiğini belirterek, Türkiye’nin her daim yanında olması gereken KKTC’nin bu süreçte sergilediği tavrın ibret niteliğinde olduğunu savundu.

Hükümet yetkililerinin Bakanlar Kurulu vasıtasıyla değil de sosyal medyadan açıklama yaptığını, Meclis’in ise susmayı tercih ettiğini ifade eden Büyükyılmaz, “Devletin başı olan Sayın Cumhurbaşkanı tam 4 gün sonra evlere şenlik talihsiz bir açıklama yaparak adeta düşmanları sevindirmiş, dostları ise üzmüştür.”ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklamanın tam da ABD ve AB ile uyumlu bir açıklama olduğunu öne süren Büüykyılmaz, “ Sayın Akıncı’nın yaptığı açıklama Kıbrıs Türkü’nün kahhar ekseriyetinin duygu ve düşüncelerini yansıtmadığı çok açıktır.”ifadelerini kullandı.

“Sayın Akıncı bu açıklama ile yaklaşan seçimler öncesi desteğini beklediği güç ve çevrelere adeta bir selam yollamıştır. Oysa Akıncı’nın destek beklediği bu güç ve çevrelerin Sayın Akıncı’yı tekrar seçtirmeye güçlerinin yetmeyeceği son derece açıktır.” ifadelerini de kullanan Büyükyımaz, YDP olarak Akıncı'yı yaptığı açıklamadan dolayı protesto etiklerini kaydetti.