YDP'den hükümete ve Ulaştırma Bakanı'na eleştiri

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, Lefkoşa Gazimağusa yolunda ve özellikle Ulukışla-Turunçlu yol kavşağında üst üste meydana gelen kazalara ve can kayıplarına rağmen hükümetin “önlem almamasının” kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Yazılı açıklama yapan Büyükyılmaz, “Yolda yapılan incelemede teknik bir sorunun olmadığı ve yolun 120 km hıza uygun olduğu teknik heyetler tarafından ortaya konulmuşken, ortadaki tek sorun bariyer eksikliği iken, Ulaştırma Bakanının hala daha yerinde kalması siyasi bir ayıptır. O yoldaki orta refüj ve bariyerlerin bugün alelacele yapılıyor olması giden canları geri getirmeyecektir.” ifadelerini kullandı.

Büyükyılmaz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanını eleştirerek, istifaya çağırdı.