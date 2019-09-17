YDP'den kan verme kampanyası

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Girne İlçe Başkanlığı, Çatalköy’de kan verme kampanyası düzenleyecek.

YDP’den yapılan açıklamaya göre yarın saat 19.30’da başlayacak kampanyaya, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da katılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan YDP Girne İlçe Başkanı Zeki Yılmaz, ülkede kan ihtiyacının her geçen gün arttığını, YDP’nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kampanyayı düzenlediğini ifade etti.

Yılmaz, parti olarak ikinci kez kan verme kampanyası düzenlediklerini belirterek, “Kan ver hayat kurtar” sloganıyla düzenlenen kampanyanın üçüncüsünün gelecek ay Gazimağusa’da düzenleneceğini açıkladı.