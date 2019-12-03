YDP'den mesaj

Yeniden Doğuş Partisi 3 Aralık Dünya Engelliler ile Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayınlayarak şunları kaydetti:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engellilerin de toplumun bir parçası olduğunu ve onların yaşadıkları zorlukları, sıkıntıları, nasıl bir hayat sürdüklerini görmemizi sağlayan anlamlı bir gündür. Engellilerin eksiklerinin giderilmesini bir lütuf olarak değil, aksine hakların sahiplerine teslim edilmesi olarak görmeliyiz Engelli bireylerin sorunlarına doğru ve kalıcı çözümler üretmenin, onların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir hayat sürmesi için çaba göstermenin toplumun en önemli sorumlulukları arasında yer almaktadır. Engelli bireylerimizin mutlu bir yaşam sürmesi için çaba göstermeliyiz.. Sağlıklı her insanın, aynı zamanda bir engelli adayı olduğunu unutmamalıyız. Tüm engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum"