YDP'den seçim hükümetinin kurulması çağrısı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), seçim hükümetinin kurulması, bütçenin yasallaştırılması ve seçim sisteminin elden geçirilerek seçimlere gidilmesini istedi.

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) genel başkanlık görevi için seçim yapmak zorunda olması nedeniyle ülkenin bir müddet daha “hükümet boşluğu” yaşayacağını söyledi.

Zaroğlu, “Parti olarak bir an evvel bir seçim hükümeti kurulmasını, bütçenin yasallaşmasını ve seçim sisteminin yeniden ele alınarak seçimlere gidilmesini arzuluyoruz. Öte yandan seçimler dolayısı ile kamplaşan toplumumuzun bu seçim sendromundan kurtularak toplumsal barışın sağlanmasını istiyoruz” dedi.