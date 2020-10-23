YDP'den Tatar'a kutlama

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), bugün ant içerek resmen görevine başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı kutlayarak, görevinde başarılar diledi.

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, bazı parti ve sivil toplum örgütlerinin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığını henüz sindiremediğini gördüklerini ve üzüldüklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

“ Demokrasi ancak milli iradeye saygı ile tezahür edebilir. Milli iradeye saygısı olmayanın demokrasiye de saygısı olamaz. Hele hele seçimi kaybedince, seçmeni etnik kökenine veya ekonomik durumuna bakarak analiz etmek, demokratik terbiye sınırlarını aşan bir durumdur. Bu seçmen ,Annan Planı’na “evet” diyen seçmendir. Sayın Talat’ı da, Sayın Akıncı’yı da seçen seçmendir. Bu seçmene sırf sizin arzu etmediğiniz birisine oy verdi diye hakaretlere varan bir şekilde saldırmak oldukça yanlıştır.

Netice itibari ile Sayın Tatar, Kıbrıs Türkü’nün iradesi sonucu seçilmiş bir Cumhurbaşkanıdır. Hiç kimsenin Sayın Tatar’ı sevme mecburiyeti yoktur. Ama herkes ona saygı göstermek mecburiyetindedir.

Umarım bugün seçim sonuçlarını kabul edemeyen veya yemin törenini protesto edenler seçim sonuçlarını en kısa sürede hazmeder ve bir an evvel ülke sorunlarına yoğunlaşırlar.”