YDP'den YÖDAK'ın yeni binasına ziyaret

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, YÖDAK’ı yeni binasında ziyaret etti.

Arıklı, YÖDAK’ın çalışmaları yükseköğretimin geliştirilmesi konusunda YÖDAK üyeleriyle fikir teatisinde bulundu.

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre Arıklı, YÖDAK’ın mali ve idari bir kurum olması konusunda kendilerinin de bir çalışması olduğunu ve parti olarak konu ile ilgili uğraş vereceklerini söyledi.

Arıklı ile YÖDAK’ın statüsünün yükseltilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulurken kurumun Anayasal bir kuruluş olması gerekliliği konusu görüşüldü.

YÖDAK’ın denetimini tam olarak yerine getirilmesi ve YÖK gibi YÖDAK’ın kararlarının da uygulayıcılığının sağlanması konusunda çaba sarf edilmesi gerektiği vurgulandı.

Arıklı’ya yeni Yükseköğretim Yasası Taslağı ve YÖDAK tarafından hazırlanmış olan yeni Denetim Tüzüğü hakkında bilgi verildi. Üniversitelerin daha da gelişmesi ve dünyadaki yerini kalite anlamında en iyi şekilde alması konusunda fikir birliğine varıldı.