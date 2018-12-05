YDP'den Zübeyda Hanım büstüne çiçek

YDP'den Zübeyda Hanım büstüne çiçek

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Kadın Kolları’ndan bir heyet  Türk kadınına  seçme ve seçilme hakkının verilişinin  84. yıl dönümü nedeniyle bugün Lefkoşa  Atatürk anıtı ve Zübeyde Hanım büstünü ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, Atatürk anıtı ve Zübeyde hanım büstü önünde düzenlenen törende konuşan YDP Kadın Kolları  Başkanı Nurcan Çiftçi, Atatürk’ün  Avrupa ülkelerinden önce Türk kadınına seçme, seçilme hakkı vererek onurlandırdığını ifade etti.

 “Hepimiz biliyoruz ki dünyada kendini çok gelişmiş olarak gören birçok devlet te bu haklar bizden yıllar sonra ve o ülkelerin kadınlarının zorlaması ile verilmiştir” diyen Çiftçi, on yıllar sonra birçok ülkedeki kadınlara tanınan haklarda ilerleme  kaydedilirken ülkede  gerileme olduğunu ifade etti.

Çiftçi, YDP olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kadınların yaşamın her alanında hak ettiği yeri alabilmesi ve daha da geriye gidilmemesi için tüm kadınların dayanışmasının daha da üst seviyelere çıkarılması gerektiğine inandıklarını belirtti.

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