YDP: "Doğanın intikamı acı oldu"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, sel felaketi dolayısıyla hayatını kaybeden gençlerin yakınlarına başsağlığı, hükümete ve afet ile mücadele eden kurum kuruluşlara başarılı çalışmalar diledi.



Arıklı, çevre felaketi dolayısıyla yayımladığı mesajda, birkaç gündür yağmaya devam eden yağmurun, doğanın intikamına dönüştüğünü belirterek, “1974’ten bu yana dere yataklarını kapatacak kadar vahşi bir imarlaşma çalışmalarımız yüzünden tabiat kuralları hiçe sayılmış, çevre ve doğa katledilmiştir” dedi.



gencin hayatını kaybettiğine, yüzlerce ev ve işyerinin sular altında kaldığına, milyonlarca liralık maddi hasar meydana geldiğine işaret eden Arıklı, şöyle devam etti:



“Şüphesiz gün geçmişi sorgulamak, suçlu aramak ve suçluları yargılama günü değildir. Çünkü felaket devam ediyor. Bu durumda önemli olan, tam bir seferberlik ilan ederek zararı en aza indirgemektir.



Bu felaket dolayısı ile hayatını kaybeden gençlerimizin yakınlarına başsağlığı, hükümete ve afet ile mücadele eden kurum kuruluşlarımıza hayırlı ve başarılı çalışmalar diliyoruz.”