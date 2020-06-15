YDP Gençlik Kolları Başkanı'ndan gençlere çağrı

Yeniden Doğuş Partisi Gençlik Kolları Başkanı Ali Ömer Yayla, “YDP gençlik hareketinde ben diye bir şey yoktur, biz vardır” diyerek YDP’li gençleri “göreve” davet etti.

Yayla, gençlerin tüm enerjilerine rağmen diğer siyasi partilerde etkisiz eleman haline getirildiklerini belirterek, “Bizler YDP’ li gençler olarak farklılığımızı partimizle beraber ortaya koyacağız. Göreve geldiğim tarihten itibaren partimiz bünyesinde bulunan 2 binin üzerindeki genç arkadaşımı bir araya getirebilmek için var gücümle çalışıyorum” dedi.

Yayla, Cumhurbaşkanlığı seçimleri arifesinde motivasyonlarını en üst seviyeye çıkarıp partileri için gece gündüz çalışacaklarını kaydederek, “Başarı birlik ve beraberlikten gelir” dedi.