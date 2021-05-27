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YDP Gençlik Kolları'ndan çevre temizliği
Kıbrıs
27 Mayıs 2021 Perşembe 13:01
Kıbrıs Genç Tv
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lapta ve Karşıyaka Gençlik Kolları, Karşıyaka’da sahilde temizlik yaptı.
Yapılan açıklamada, çevre temizliğinin önemine işaret edildi.
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