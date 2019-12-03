YDP Genel Başkan Yardımcısından Yeşil Hat Tüzüğü açıklaması

YDP Genel Başkan Yardımcısı Ali Akın Önder tarafından yapılan yazılı açıklamada son günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin geçişlerle ilgili yaşattığı sorunlara ve yeşil hat tüzüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bilindiği gibi Güney Kıbrıs hükümeti, KKTC limanlarından giriş yapanların güneye ve güney de oturan yabancıların kuzeye geçmelerine yasak getirdi. Ekonominin Güneyden Kuzeye kaymasının en önemli nedeni olarak TL’nin güneyde geçerli olan Euro karşısındaki değer kaybı, güney ile kuzey arasındaki ticareti tersine KKTC lehine geliştirdi. Ve hatta kara sınır kapılarımızdaki geçişlerin nispeten yıllar içinde arttığı görülmektedir. Hal böyle iken bu geçişlerin ekonomik kriz ile uğraşan ülkemizin esnafına katkıları yadsınamazdır. Önceki süreçte 1 kg domates almak için dahi güneye geçen Kıbrıs Türkleri, şu anda güneyden gelen geçişlere sevinmektedir. Her iyi şeyde olduğu gibi bu konuda da sınıfta kalmayı beceren hükümetimiz kapılardaki yoğunluğu ortadan kaldıracak düzenlemeleri yapmayarak, sınır kapılarındaki geçişlere düzenleme getirmeyerek kapalı olmasından rahatsızlık duyduğumuz ekonomimizi daha da içinden çıkılmaz sorunlarla baş başa bırakmıştır. Kıbrıs Rum Yönetimi Bakanlar Kurulu bu geçişleri sabote etmek için yeni kararlar aldı. Yeşil Hat Tüzüğüne yönelik olarak alınan karar ‘Yeşil Hat Tüzüğüne ve AB Komisyon kararına aykırıdır’ Alınan kararın içeriği: Kıbrıs Cumhuriyetine giren AB dışındaki ülkelerin vatandaşlarının kuzeye geçişlerine ve KKTC limanlarından geriş yapanların güneye geçişlerine sınırlama getirmekte ve bunu da yasa dışı göç ile mücadele kılıfı altında yapmaktadırlar. Hâlbuki Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Yeşil Hat Tüzüğüne dayalı olarak 3. Ülke vatandaşlarının geçişleri ile ilgili engelleyici kararlar alma hakkı yoktur. Bakınız Yeşil Hat Tüzüğü 2 – 7 – 10. Maddeleri bu konuda son derece açıktır. Hükümetin ve Sayın Cumhurbaşkanının bu konularda ilgili tüm kesimlerle temasa geçmeleri gerekmektedir."