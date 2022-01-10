YDP Genel Başkanı Arıklı’dan Atalay hakkında açıklama

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP milletvekili adayı eski Din İşleri Dairesi Başkanı Talip Atalay’ın, FETÖ iddiaları gündeme geldiğinde, mahkemece hakkında soruşturma dahi açılmaya gerek duyulmadan aklanmış bir kişi olduğunu belirtti.

Arıklı, bir gazetenin Talip Atalay’ın FETÖ’cü olduğu iddialarıyla ilgili yaptığı yayınla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Arıklı, “Kanlı 15 Temmuz gecesi sabaha kadar FETÖ kalkınmasını Elçilik önünde protesto eden bir şahsı FETÖ ile irtibatlı göstermek ne hukukun ne mantığın ne de vicdanın alabileceği bir davranış değildir” dedi.

Atalay’ın FETÖ ile irtibatlı göstermenin ne hukukun, ne mantığın, ne de vicdanın alabileceği bir davranış olduğunu belirten Arıklı, “Hocamıza yapılmak istenen bu saldırı Partimize yapılmış bir saldırıdır. Sayın Talip Atalay ile aynı dünya görüşüne, aynı ideallere sahip olmaktan ve aynı yolu birlikte yürümekten gurur duyuyoruz" dedi.