YDP: "Giriş-çıkış kararları oldukça yerinde"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Bakanlar Kurulunun dün ülkeye giriş çıkışlarla ilgili almış olduğu kararların oldukça yerinde kararlar olduğunu kaydetti.

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, “Hizmet sektörü ağırlıklı bir ekonomiye sahip olan ülkemizi daha fazla dışa kapatamayacağımıza göre, risk faktörünü en aza indirerek kısmi açılış takvimini uygulamak bir zaruretti. Bu konuda hükümete destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan hükümetin açıklayacağı ekonomik paketi geciktirmesinin ekonomik, sosyal ve psikolojik etkilerinin olduğunu belirten Büyükyılmaz, Türkiye’den gelecek mali yardımın miktarı ve uygulama şeklinin belli olduğunu, hükümetin artık ekonomik alanda ne gibi tedbirler alacağını, tüm sektörleri nasıl destekleyeceğini bir an evvel açıklamak zorunda olduğunu kaydetti.

Büyükyılmaz, “Ekonomik alanda alınması gereken tedbirlerin gecikmesi halkın ve dolayısı ile devletin ödeyeceği faturayı artıracaktır. Bu konuda Hükümeti kararlı ve hızlı hareket etmeye çağırıyoruz” dedi.