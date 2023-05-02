Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Güzelyurt ve Girne’de ilçe kurultaylarını gerçekleştirdi. 30 Nisan 2023 Pazar günü yapılan kurultaylarda, YDP Girne İlçe Başkanlığı görevine yeniden Ramazan Karal seçilirken, Güzelyurt İlçe Başkanlığına ise bir kez daha Hakan Bozkurt getirildi. YDP, 7 Mayıs 2023’te Gazimağusa ve Lefke, 4 Haziran 2023’te ise İskele ve Lefkoşa kurultayını gerçekleştirecek. Girne İlçe Kongresi’nde yeniden başkan seçilen Ramazan Karal, yaptığı konuşmada, “ Tek sevdamız olan YDP'nin kuruluşundan beri her kademesinde görev aldım. İlk görevim 2018 genel seçiminde seçim komitesinde başladı. İki dönem Girne ilçe Asbaşkanlık görevini yaptıktan sonra 1250 üyemizin katılımı ve teveccühü ile 2020'de Girne ilçe kurultayımızda ilçe başkanı seçildim. Yönetim kurulu arkadaşlarımız ile özverili ve gayretli çalışmalarımız sayesinde Girne bölgemizde oyumuzun arttı. Şimdi yeniden Girne üyelerimizin tamamının oluru ile ilçe başkanı seçildim. Hep birlikte çalışarak tüm ekibimiz ile partimizin amiral gemisini çok daha ileriye götüreceğimizin sözünü huzurlarınızda veriyoruz. Yönetim kurulu üyelerim, kadın kolları başkanım ve gençlik kolları başkanım ile tam bir ekip çalışması yaparak tabanımız ile olan bağları daha da güçlendirmek için eskisinden daha çok çalışacağız. İlkelerimizi güven, adalet ve eşitlik temelinde belirleyip tüm Kıbrıs halkının sesi olacağımızı buradan haykırıyorum. Ben ve ekibime verdikleri tam destekten dolayı tüm üyelerimize en kalbi duygularımla tekrardan teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımızda diyalogla istişareler yaparak sizlerin çalışmalarını sahaya yansıtacağız. Sizlerle yol yürümek gururlu ve güvenli hissettiriyor” dedi. Yurt dışında olması sebebiyle kurultaya katılamayan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise gönderdiği mesajda Girne İlçe Kongresi’nde güven tazeleyen Ramazan Karal ve ekibini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. “GÖNÜLDAŞLARA GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR” Güzelyurt kurultayında üyenin onayını alarak başkan seçilen Hakan Bozkurt ise “Güzelyurt yeniden yenilenmiş bir kadroyla tekrardan bu kutlu göreve beni layık gören tüm gönüldaşlarıma teşekkür ederim, her şey YDP için” ifadelerini kullandı. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da verdiği mesajda, Güzelyurt ilçe yönetimine başarılar diledi.