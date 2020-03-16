YDP: "Hükümet ekonomik tedbirleri ihmal etmemelidir"

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz tarafından yapılan yazılı açıklamada hükümetin aldığı tedbirler değerlendirildi, açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hükümetin Corona Virüs ile ilgili almış olduğu tedbirleri eksikte olsa son derece gerekli görüyor ve halkımızı bir kez daha Bakanlar Kurulunun almış olduğu kararlara uymaya davet ediyoruz.

Corona Virüs konusuna yoğunlaşan Bakanlar Kurulu, almış olduğu tedbirlere ilaveten gerekli ekonomik tedbirleri de bir an evvel almaya davet ediyoruz.

Özellikle özel Sektör ve özel sektör çalışanlarına yönelik tedbirlerin vakit gecikmeden alınmaması halinde ülkedeki ekonomik kaosun, Corona Virüs tehlikesinin de önüne geçeceğini düşünüyor ve endişeleniyoruz. Alınan tedbirler, alınması gereken diğer yan tedbirlerle birlikte uygulamaya geçmediği takdirde anlamsız kalacağını ve hatta ekonomik kaosa neden olacağı açıktır. Faaliyetlerini durduran özel sektör çalışanları nasıl ödenecektir. Özel sektör çalışanlarının ihtiyat sandığı ve sigorta yatırımları konusunda devletin herhangi bir desteği olacak mıdır? Kesilen çekler, alınan krediler nasıl ödenecek, bunların faizleri ne olacaktır? Zor durumdaki işverenlerin işten çıkardıkları çalışanların iş güvencesi konusunda hangi adımlar atılacaktır. Bunlara benzer yüzlerce soru daha şimdiden insanların gündemini işgal etmektedir.

Bu arada bazı sendikaların alınan tedbirleri delmeye yönelik çalışmaları engellenmelidir. Bakanlar Kurulunun çalışmasını istediği bankacılık sektörü ve vergi dairesi gibi işyerlerinde görevli sendikalar, üyelerine işe gitmemesi konusunda baskı yapmaktadır. Bakanlar Kurulu şayet Olağanüstü Durum ilan etseydi, sorumsuz sendikalar alınmak istenen tedbirleri bu kadar kolay baltalayamayacaktı. Hükümeti Olağanüstü hal ilanı konusunu bir kez daha düşünmeye davet ediyoruz"