YDP, kurultay tarihini belirledi

Dün akşam toplanan YDP MYK’sı Genel Başkanın önerdiği Kurultay tarihini teknik problemler dolayısı ile bir hafta erteledi. Buna göre Kurultay 25 Temmuz 2020 toplanacak. Gerekli çoğunluk sağlanamazsa 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşecek. Öte yandan MYK bütün ilçe başkanlarının görevlerinin sonlandırılmasına karar vererek yerlerine vekaleten MYK üyesi isimleri atadı. Buna göre; Girne İlçe Başkanlığına; Okan Erdemsiz, Gazimağusa İlçe Başkanlığına; İlter Ömeroğlu, Lefkoşa İlçe Başkanlığına; Ayhan Arıklı, İskele İlçe Başkanlığına; İsmet İlkhan, Güzelyurt İlçe Başkanlığına; Gökhan Saraç, Lefke İlçe Başkanlığına; Adem Küçükandaç atandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz şunları söyledi; “ İlçe Başkanlarımıza yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyoruz. Bu İlçe Başkanları göreve geldiklerinde 650 olan üye sayısını 7500’e çıkararak partimizi 12 misli büyüttüler. Şu anda İlçelerimizde Seçim Komiteleri iş başında. Seçim Komitelerini yenileyip Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra da İlçe Kongrelerimizi yapacağız” dedi.