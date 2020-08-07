YDP kurultayında seçim olmayacak

Dün akşam toplanan YDP Parti Meclisi önemli bir karara imza attı. Parti Meclisi yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini göz önünde bulundurarak, bu kurultayda Parti Meclisi için seçim yapılmamasına ve tüzüğe geçici bir madde eklenmesi uygun görüldü.

Kabul edilen geçici tüzük maddesine göre, 28 Mart 2021 tarihinde yapılacak Olağan Kurultaya kadar Parti Meclisi üye sayısı artırılacak. Böylece 9 Ağustos Kurultayı için Parti Meclisine aday olan 171 kişinin tamamı Parti Meclisi üyesi olarak kabul edilecek. Ayrıca Genel Başkana da Parti Meclisine atamak için 5 kişilik kontenjan yetkisi verilecek.

Karar sonrası bir konuşma yapan Genel Başkan Erhan Arıklı; “Bu karar önemli bir karardır. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi YDP nin içini karıştırmak isteyen rakiplerimizi üzdünüz. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek bir karara imza attınız. Parti Meclisine aday olan arkadaşlarımız artık birbiri ile yarışmak yerine rakipleri ile yarışacaklar. Enerjilerini parti için harcayacaklar. Seçimli kurultayımız 2021 Mart ayında olacak. Birbirimizle yapacağımız yarış oraya saklayacağız. Şimdi artık Pazar günkü Kurultayımızı bir şölene çevirelim. Orada birlik ve beraberliğimizi sergileyelim. Dostları sevindirip düşmanları üzelim. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden start verelim” dedi.

Tüzük değişikliği ayakta alkışlanarak onaylandı.

YDP Olağanüstü Kurultayı 9 Ağustos 2020 Pazar günü saat 10’da Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonunda yapılacak.