YDP: "Mücadelede sağlık çalışanlarına destek vermek için katkı olmaya hazırız"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) parti üyelerinin ve gönüllülerinin, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede sağlık çalışanlarına destek vermek için katkı olmaya hazır olduğunu açıkladı..

YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, hastanelerde Kovid-19 temaslısı veya virüse yakalanmış sağlık çalışanları ve görevlilerinden dolayı yaşanan sıkıntıların aşılması için sağlık personeli istihdam edilmesi yönündeki açıklaması hatırlatılarak, şöyle denildi:

“Bakanın açıklamasının hemen sonrasında, bu konuya daha önce Kovid-19 tedavisi gören bir birey olarak bu konuya kayıtsız kalamadım. Bizler; Yeniden Doğuş Partisi Lefkosa İlçe Başkanlığı olarak, görev verilmesi halinde tüm gönüllülerimiz ve üyelerimizle birlikte göreve her daim hazır olduğumuzu bildirir ve bundan sonraki süreçte de devletimizin ve halkımızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildirmek isteriz.”