YDP: "Müzakerelerde amaç ne?"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP)Genel Başkan Yardımcısı Ali Akın Önder, netleşmesi gereken birçok belirsiz husus varken müzakerelere nasıl başlanacağı ve nasıl ilerleneceği noktasında endişeli olduklarını açıkladı.

Önder yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının adada kalıcı ve adil bir çözüme yönelik müzakere süreçlerinde her zaman üstüne düşeni yaptığını ancak Rum tarafının hem BM iyi niyet misyonu, hem de Türk tarafının yapıcı yaklaşımını dikkate almayarak, çözümü imkansız kıldığını kaydetti.

Taraflar arasındaki kopukluğun iki liderin son görüşmelerinde de devam ettiğini ve somut hiçbir neticeye varılamadığını savunan Önder, “Yeni müzakere sürecinde nasıl bir yöntem izlenecektir? Ve müzakere edilecek olan nedir? Bir takvim ve hakemlik içeren bir yönteme Rum liderliğinin sıcak bakmadığı aşikarken, ucu açık olmayan bir süreçten bahsetmek kimi kandırmaktır?” sorularını sordu.

Önder, belirsizlik devam ederken müzakerede ısrarın nedeninin 2020’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğunu ve o güne kadar umutların yüksek tutulmak istendiğini iddia etti.