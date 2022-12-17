YDP MYK dün toplandı… İskele bölgesinde yeni görevlendirmeler yapıldı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) MYK’sı dün gece toplanarak, yerel seçim kampanyasında son durumu değerlendirdi. Toplantıda, İskele bölgesi için yeni görevlendirmeler de yapıldı.
YDP’den yapılan açıklamada toplantıda, son hafta içinde yapılması gereken çalışmalar konusunda istişareler yapıldığı belirtildi.
-Atalay
YDP Genel Başkan Sekreteri Talip Atalay toplantı sonrası yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde son düzlüğe girildiğini belirterek, "milli mutabakat" hükümetinin bu seçimlerde güçlü bir sınav vereceğini söyledi.
Atalay, “18 belediyenin 18’ini de almak için yola çıktık. Her siyasi parti ve adaylar projelerini halka anlattı. Anlatmaya da devam ediyor. Demokrasilerde son sözü halk söyler. Halk daha iyi hizmet almak için merkezi hükümetin adaylarına oy verecektir diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.