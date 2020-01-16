YDP MYK'sından Cumhurbaşkanlığı seçimi için karar çıktı

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, parti MYK'sının aldığı kararla Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayın Genel Başkan Erhan Arıklı olduğunu açıkladı.

Büyükyılmaz açıklmasında şunları kaydetti:

"Dün akşam toplanan Parti MYK’mız Cumhurbaşkan adaylığını görüştü. Parti MYK’mız , oy birliği ile Genel Başkanımız Erhan Arıklı’nın ismini Cumhurbaşkan adayı olarak Parti Meclisine önerme kararı aldı. Alınan kararda şöyle denildi; Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri bundan önceki seçimlerden farklı bir seçim olacaktır. Bu seçimler, iki devletliliğe inanlarla, federasyonu tek yol olarak benimseyen iki zihniyet arasında geçecektir. Partimiz KKTC’ye inan partiler arasında bir çatı aday oluşturulması için uzun süre çaba göstermiş, fakat bu çabalar sonuçsuz kalmıştır. Çatı aday formülünün ikinci turda doğal olarak oluşacağı gerçeğinden hareketle, Parti Meclisimizin aylar önce almış olduğu “YDP ilk turda kendi adayı ile yarışma kararını” yürürlüğe koymuş bulunuyoruz… Bugün toplanan Parti MYK mız seçim sürecini uzun uzun değerlendirmiş ve neticede oy birliği ile Genel Başkanımız Erhan Arıklı’nın ismini Cumhurbaşkan adayı olarak Parti Meclisine önermeye karar vermiştir.Parti Meclisimizin de MYK mızın bu kararını onaylayarak Sayın Genel Başkanımızı Cumhurbaşkan adayı olarak ilan edeceğine inanıyoruz” Parti Meclisimiz 21 Ocak 2020 tarihinde saat 19.00 da Sanayi Odası Konferans Salonunda toplanarak Cumhurbaşkan adayımızı ilan edecektir."