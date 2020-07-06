YDP, Olağanüstü Kurultaya gidiyor

Yeniden Doğuş Partisinin cuma günü yapılan Parti Meclisi toplantısında, Genel Başkan Erhan Arıklı Tüzüğün kendisine verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Kurultaya gitme kararı aldığını açıkladı. Arıklı yaptığı konuşmada; "Son Kurultayımızı 31 Mart 2018 tarihinde yapmıştık. Yetkili kurullarımızın görev sürelerini 2 yıl ile sınırlamış ve verdiğimiz mazbataların 31 Mart 2020 ye kadar geçerli olduğunu kendilerine yazılı olarak bildirmiştik. Normalde Olağan Kurultayımızı Mart 2020 sonunda yapmamız gerekiyordu. Ama pandemi dolayısı ile erteledik. Tüzüğümüzün 17. Maddesi 2. Fıkrasının bana verdiği yetkiye dayanarak partimizi Olağanüstü Kurultaya götürme kararı almış bulunmaktayım. Kurultayda aday olup olmayacağıma henüz karar vermedim. Yol arkadaşlarımızla istişare ederek kararımı vereceğim. " Arıklı sözlerine şöyle devam etti;" Yarın toplanacak MYK mıza Kurultay tarihi olarak 19 Temmuz 2020 tarihini önereceğim. İlk çağrıda gerekli çoğunluğu toplayamazsak, tüzük gereği 2 Ağustos 2020 tarihinde Kurultayımızı toplayacağız. YSK da 6950 si kayıtlı, 650 si bekleyen toplam 7500 üyesi olan en büyük ikinci partiyiz. Pandemi döneminde, gerekli sağlık ve hijyen koşullarını sağlayarak bu kurultayı yapmak çok zor. Ama Genel Sekreterimiz başta olmak üzere bu organizasyonu yapacak ehliyetli arkadaşlarım var. Onlara güveniyorum. Kurultayın gündemini yarın toplanacak MYK mızın belirlemesini isteyeceğim.." dedi.