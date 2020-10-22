YDP, seçim giderlerini açıkladı

Yeniden Doğuş Partisinin 23 Ocak 2020 tarihinde başlattığı Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası giderlerini açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada kampanyanın , yaklaşık 10 ay sürdüğü ve bu süre içerisinde toplam 605.700 TL harcama yapıldığı belirtildi.

Partiden yapılan açıklmada bu giderler şöyle açıkandı:

Afiş, broşür, baskı ve billboard giderleri; 249.700 TL TV, Gazete reklam giderler; 175.000 TL Seçim Merkezleri kira ve sair giderleri;85.000 TL Benzin giderleri; 15.000 TL Anket giderleri; 25.000 TL Araç giderleri; 23.000 TL İzaz İkram; 33.000 TL