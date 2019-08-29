YDP: "Yabancı sermaye düşmanlığı hakim"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, ülkede genel olarak bir yabancı sermaye düşmanlığı hakim olduğunu ileri sürerek, ülkenin önünün yabancı sermayenin getirilebilmesiyle açılabileceğini belirtti.

Kaya, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın Ercan Havalimanı’yla ilgili açıklamalarını eleştirdi. Açıklamanın “buram buram yabancı sermaye düşmanlığı koktuğunu” savunan Kaya, 100 milyon Euro peşinat ve 350 milyon Euro’luk yatırım karşılığında KKTC’nin tek havalimanı Ercan’ı ciro paylaşımlı yap-işlet-devret yöntemiyle 25 yıllığına kiralayan Taşyapı’nın önüne sürekli bürokratik engeller çıkartıldığını iddia etti.

Bülent Kaya, “Devletin yılda 20 milyon dolar kâr payı aldığı ve Ercan Havaalanı’nın ortağı olduğu, yatırımcıdan aldığı bu parayla bütçe açığını kapatıp söz konusu sendikacıların da maaşlarının ödendiği unutulmamalıdır” ifadesini kullandı.