YDP: "Yasal sürece taşımak için detaylı polis raporunu bekleyeceğiz"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), “özel izinli jet krizini” yasal sürece taşımak için detaylı polis raporunu bekleyeceğini açıkladı.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk yaptığı yazılı açıklamada, ülkeyi meşgul eden ve pek çok sorunun önüne geçen olayın polis ön raporu ile yeni bir safhaya ulaştığını kaydetti.

Öztürk açıklamasında şunları ileri sürdü:

“Rapordan da görüleceği üzere mesele sadece Ünal Üstel’in görevden alınması ile kapatılamayacak kadar büyüktür. Şeffaflık, dürüstlük ve hakkaniyetten bahseden ve bu ilkelere uyulmadığı gerekçesi ile 4’lü koalisyonu yıkan HP’nin, polis ön raporu sonrası sergilediği tavır ibretliktir. Sayın Özersay, genelde tüm Bakanlar Kurulunun, özelde ise kendilerine ait bakanlıkların ihmali konusunda ses çıkarmamakta ve toplumdan en azından bir özrü bile esirgemektedir. Bu toplum, çifte standartlı bu siyasetçi tiplerini asla unutmamalıdır.”

Hükümetin UBP kanadını da eleştiren Öztürk, “Hükümetin UBP kanadının ise artık bu saatten sonra iflah olması mümkün görünmemektedir. Görevden alınmaya çalışılan fakat orda kalmayı gururuna yediren bir bakanın dediği gibi; UBP’de artık vazo kırılmıştır. Bundan sonrası UBP’nin kendi iç işidir. UBP’nin dışındaki partiler, UBP’deki gelişmeleri balkondan çekirdek çitleyerek seyredecektir” iddiasında bulundu.

Öztürk, YDP’nin konuyu yasal sürece taşımak için polisin hazırlayacağı detaylı raporu bekleyeceğini kaydederek, “Hükümete tavsiyemiz; konunun siyasi boyutunu araştırabilmek için, kendi istekleri ile Mecliste araştırma komisyonu kurulmasının önünü açmalarıdır” dedi.