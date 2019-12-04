banner22

YDP"de 3 Belediye Meclisi Üyesi istifa etti

YDP"de 3 Belediye Meclisi Üyesi istifa etti
banner30

Yeniden Doğuş Partisi (YDP)  Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, YDP’li Gazimağusa Belediyesi Meclisi üyelerinin partiden  istifalarının kabul edildiğini belirterek, bunun YSK’ ya da duyurulduğunu bildirdi.

Büyükyılmaz yazılı açıklamasında, Gazimağusa’da 3 Belediye Meclis üyesinin yaşanan sorunlar sebebi ile partiye istifa dilekçelerini ilettiklerini kaydetti.

Büyükyılmaz, “Seçildikleri günden itibaren özellikle ilçe teşkilatı ile sorun yaşayan ve bağımsız hareket eden bu üyelerin istifaları Genel Merkez’imiz tarafından kabul edilmiş ve YSK’ ya da duyurulmuştur. Her 3 Meclis üyesine de bundan sonraki siyasi hayatlarında başarılar diliyoruz” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
“Özel Eğitim ve Destek Hizmetleri” semineri...
“Özel Eğitim ve Destek Hizmetleri” semineri...
  1. Kıbrıs

banner24

banner25

﻿